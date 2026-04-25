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Policial

Policía devuelve Bs 50 mil hallados en una entidad financiera

El dinero fue encontrado por un efectivo policial, quien reportó el hecho de inmediato. Tras la verificación, el monto fue entregado a su propietario.

Red Uno de Bolivia

25/04/2026 7:37

Policía devuelve Bs 50 mil hallados en una entidad financiera. Foto Policía.
La Paz, Bolivia

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Un acto de honestidad marcó la jornada en La Paz. El sargento segundo Humberto Mamani Cabrera encontró una bolsa con Bs 50 mil al interior de una entidad financiera y no dudó en reportar el hallazgo.

El efectivo comunicó de inmediato la situación al personal del lugar, activando el protocolo correspondiente para identificar al propietario del dinero.

Verificación y devolución

Horas después, el dueño del monto se presentó en la entidad. Tras la revisión de las cámaras de seguridad, se confirmó la titularidad del dinero.

El monto fue devuelto en su totalidad, cerrando el hecho sin irregularidades.

La acción del uniformado resalta como un ejemplo de integridad en el servicio público, en un contexto donde este tipo de hechos suele generar preocupación.

Un hallazgo fortuito terminó en un acto ejemplar: el dinero regresó a manos de su dueño gracias a la rápida y honesta intervención policial.

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