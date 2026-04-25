Un hallazgo inusual encendió las alertas en una unidad de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en Cochabamba, donde se encontraron 12 paquetes tipo ladrillo y una bolsa con sustancia aún no identificada.

El material estaba oculto dentro de una caja de cartón, ubicada bajo el mesón de un parrillero al interior de las instalaciones.

Investigación en curso

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que el hecho fue puesto de inmediato en conocimiento del Ministerio Público, que asumió la dirección funcional de la investigación.

“Por las características observadas en las pruebas de campo, las sustancias fueron remitidas para análisis pericial”, señaló.

Análisis forense

Las muestras fueron enviadas al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se realizarán estudios para determinar la naturaleza exacta del contenido.

El proceso se desarrolla bajo supervisión de la Fiscalía.

Investigan hallazgo de paquetes sospechosos en una unidad de la FELCN. Foto Ernesto Justiniano.

Investigan hallazgo de paquetes sospechosos en una unidad de la FELCN. Foto Ernesto Justiniano.

Ocho policías citados

En el marco de las indagaciones, al menos ocho efectivos policiales fueron citados en calidad de testigos para esclarecer cómo el material llegó a ese lugar.

La autoridad advirtió que, en caso de confirmarse que se trata de sustancias controladas, se aplicarán las sanciones correspondientes.

“Se asumirán acciones legales sin contemplación alguna”, enfatizó.

El hallazgo dentro de una unidad antidroga abre una investigación sensible que podría derivar en responsabilidades penales, a la espera de los resultados del análisis forense.

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