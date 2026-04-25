¿Tienes deudas con impuestos? Así te beneficiaría la nueva Ley de Alivio Tributario

Si tienes deudas con impuestos, esta información te interesa. La Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley N.º 246/2024-2025, una norma que busca dar un “respiro” a contribuyentes con obligaciones pendientes mediante condonaciones y planes de regularización.

La iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo y presentada por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza. Ahora, el proyecto será debatido en el Senado.

¿Qué propone la ley?

La norma establece un régimen extraordinario para reducir la mora tributaria, facilitar pagos y simplificar el sistema impositivo.

El alcance incluye deudas administradas por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional, incluso aquellas en procesos de fiscalización o cobro.

“Borrón y cuenta nueva”

Uno de los puntos más llamativos es la condonación total (por única vez) de:

Deudas tributarias

Multas

Intereses

Sanciones

Esto aplica a obligaciones generadas hasta el 31 de diciembre de 2017, siempre que no superen los Bs 10 millones.

¿Y las deudas más recientes?

Para las deudas desde 2018, la propuesta no las elimina, pero sí ofrece ventajas:

Pago del tributo sin multas ni intereses

Plazo de hasta 120 días para acogerse

para acogerse Posibilidad de pagar en cuotas de hasta 24 meses

¿Quiénes se beneficiarían?

El proyecto apunta principalmente a:

Pequeños emprendedores

Trabajadores independientes

Contribuyentes con deudas acumuladas

Sectores con dificultades para formalizarse

Nuevos mecanismos: menos carga, más claridad

La norma también introduce cambios estructurales:

🔹 SIETE-RG: régimen simplificado para emprendedores con ingresos menores a Bs 400.000, con un pago único del 5% sobre ventas.

🔹 IVA transparente: el impuesto se mostrará desglosado en facturas, con cálculo real del 13%.

Cambios clave en el sistema

El proyecto plantea modificaciones importantes:

Reducción del plazo de prescripción de 8 a 4 años

Límite de 2 años para la ejecución tributaria

¿Qué busca el Gobierno?

Según el Ejecutivo, la ley apunta a:

Reducir la conflictividad tributaria

Facilitar la regularización de deudas

Incentivar la formalización

Mejorar la recaudación

El proyecto ahora será tratado en el Senado. Si es aprobado sin cambios, podrá ser promulgado y entrar en vigencia.

La Ley de Alivio Tributario podría marcar un antes y un después para miles de contribuyentes. La posibilidad de eliminar deudas antiguas y pagar sin multas genera expectativa… pero aún falta su aprobación final.

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