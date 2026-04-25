¡Sorpresa total! Revelan puntaje secreto y ya hay dos en eliminación del Duelo de Voces

La tensión llegó a su punto máximo tras el cierre de la gala en La Gran Batalla – Duelo de Voces. La revelación del puntaje secreto de Alenir Echeverría terminó de definir la tabla de posiciones y dejó a los primeros sentenciados de la semana.

Las calificaciones confirmaron algunas de las bajas puntuaciones que ya se venían anticipando, pero también trajeron sorpresas.

Primer sentenciado

El primer participante en caer en zona de eliminación fue Jonatan Peñaranda, quien obtuvo una puntuación de 4.0, quedando automáticamente enviado a la gala del lunes.

Empate que encendió la gala

El momento más tenso llegó con un triple empate en la parte baja de la tabla.

Kevin Córdova, Noelia Barrientos y Luis Urgel quedaron igualados con 4.3.

Ante esta situación, la decisión final quedó en manos del jurado.

Decisión final

Tras la deliberación, se definió que Kevin Córdova sería quien acompañe a Jonatan en la gala de eliminación.

“Esta noche hemos decidido que quien va a eliminación con Jonatan es Kevin Córdova”, anunció Alenir Echeverría.

Ambos deberán defender su permanencia en la competencia este lunes.

Los mejores de la semana

En contraste, los puntajes más altos posicionaron como destacados a:

Talison Moraes con 7.3

Andrés Gonzales con 7.0

La próxima gala promete máxima tensión: dos participantes se enfrentarán en un duelo directo donde solo uno continuará en competencia.

El puntaje secreto no solo definió la tabla: cambió el rumbo de la semana. Con decisiones ajustadas y empates inesperados, la competencia entra en su fase más intensa.

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