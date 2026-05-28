Madres sin límites: El primer equipo de fútbol de mujeres amputadas que transforma el dolor en gloria en Bolivia

El Día de la Madre boliviana se vistió de superación y emoción en las pantallas de Red Uno. En el marco del programa ‘Que no me pierda’, se realizó un emotivo agasajo para honrar a las integrantes del Primer equipo de fútbol de mujeres amputadas de Bolivia.

Estas valientes mujeres compartieron cómo el deporte les devolvió la visibilidad y el sentido de capacidad que creían extinto. Tras haber sentido que sus vidas terminaban debido a sus condiciones físicas, hoy se consolidan como un ejemplo de fortaleza y esperanza.

Historias de fe y reencuentro en la cancha

Actualmente, el representativo entrena los jueves de 18:00 a 20:00 y los sábados de 14:00 a 16:00 en la cancha de Polanco. En las plataformas digitales, la comunidad las conoce bajo los nombres de “Fútbol de mujeres con amputación” y “Santa Cruz Mujeres sin límites”, tanto en Facebook como TikTok.

"A mí me invitaron desde EE.UU., Elizabeth Bress me contactó para convocar a las chicas; vi que es una buena propuesta por el deporte y para motivarlas", relató Roxana Vaca, de 66 años, madre de dos hijos, abogada y actual directora de discapacidad de la Gobernación.

"Aquí en Santa Cruz somos 12, pero estamos llegando a 40 a nivel nacional; tendremos el primer campamento del 12 al 17 de julio para conformar la selección boliviana", complementó la también arquera del plantel.

Por su parte, Juana Choque, madre de un hijo y oriunda de San Julián, revivió el duro golpe que significó perder una pierna a los 14 años. La depresión y el temor a las críticas sociales la mantuvieron en un encierro emocional durante mucho tiempo.

"Cuando me llamaron me integré a las ‘mujeres sin límites’. Gracias a Dios pude salir de la depresión, encontré en Él paz en mi corazón y pude reconciliarme conmigo misma", manifestó Choque con profundo agradecimiento.

Foto: Red Uno.

Superación y el motor de los hijos

Filomena Lima, madre de seis hijos, demostró que la discapacidad no es un freno para el éxito internacional. Ella perdió su pierna a los 12 años por una enfermedad mal atendida, pero encontró en el deporte una herramienta de rehabilitación vital.

"El deporte me ayudó mucho, corrí 42 kilómetros en Chile y traje el segundo lugar; mis hijos son mis hinchas, ahora me hacen barra", relató Lima, destacando el soporte fundamental de su familia y su fe.

Desde Montero, Rosaleny Vaca vive con la firme convicción de heredar a su único hijo la fortaleza que sus abuelos le inculcaron desde su nacimiento. Para ella, este proyecto es un sueño que le permite demostrar que las limitaciones solo existen en la mente.

"Si todas remamos en el mismo barco, ¿por qué alguno no podrá? A pesar de mi condición puedo seguir adelante y lo hago por mi hijo", afirmó Rosaleny, invitando a más mujeres a sumarse.

Finalmente, Marioly Bugos, madre de seis hijos, compartió el desgarrador testimonio de su accidente hace 16 años y las severas crisis de depresión que la llevaron a pensar en el suicidio. Además, visibilizó la dura realidad que atraviesa al sufrir la ausencia de una de sus hijas debido a su situación de discapacidad.

"El ver este grupo inspira, queremos romper el estereotipo y representar a Bolivia. Estoy sufriendo por no tenerla a mi hija en el día de la madre, pero hay que seguir adelante", confesó Bugos conmovida.

Un homenaje desde el corazón

La celebración continuó en la cena especial realizada en la Casa del Camba, donde las agasajadas disfrutaron de Pollos Pampeño y tortas de la distribuidora Elemento. La velada estuvo amenizada por la música en vivo de un solista y estuvo llena de presentes para las jugadoras.

El encuentro cerró con un momento de profunda empatía cuando las futbolistas entregaron un obsequio a Cecilia Bellido. La reconocida presentadora de Red Uno se conmovió hasta las lágrimas al agradecer y recordar a su madre, quien falleció hace algunos meses, sellando una noche de mutua admiración y consuelo.

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