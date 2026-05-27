Dueños de la Tarde: Una madre recibe el mejor regalo para el tratamiento oncológico de su hijo, tras días de angustia

Durante varios días, el programa "Dueños de la Tarde" de Red Uno visibilizó la conmovedora historia de Rodrigo, un estudiante del CEMA, que con 18 años batalla contra la constante aparición de tumores. A pesar de someterse a tres sesiones semanales de fisioterapia, el joven requería con urgencia un costoso tratamiento de radioterapia para frenar su avance.

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Foto : Anderson Nuñez | Dueños de la Tarde, Red Uno.

El peso de una cifra inalcanzable

La madre de Rodrigo había cotizado las 25 sesiones necesarias en un total de Bs. 39.900, una suma astronómica para la economía de su hogar.

“Al ver la cifra de la cotización del tratamiento me derrumbé, porque yo gano mes a mes un sueldo, no tengo los Bs. 39.900 juntos. Hago limpieza, también queques. También tenemos los pagos de fisioterapias, suplementos, remedios”, relató con profunda angustia.

Foto : Anderson Nuñez | Dueños de la Tarde, Red Uno.

Un regalo inesperado y solidario

La desesperación de esta familia tocó los corazones de la audiencia y de un centro médico que decidió cambiar el rumbo de la historia en una fecha muy especial. Julio Ramallo, jefe comercial de Oncoservice, llegó al set de televisión tras ver el programa y coordinar la ayuda directamente con el propietario de la institución.

“Nos unimos a la campaña de Rodrigo, vamos a cubrir el resto del tratamiento, queremos que sea un regalo por el día de la madre, esto es muy emotivo para todos en este día”, manifestó Ramallo de manera conmovedora.

Foto : Anderson Nuñez | Dueños de la Tarde, Red Uno.

Ante el sorpresivo anuncio, la madre del joven rompió en llanto inmediato y, mientras abrazaba fuertemente al ejecutivo, solo pudo pronunciar un emotivo “gracias”.

Listos para la batalla

Gracias a esta noble acción empresarial que complementa los aportes previos de la población, el aspecto económico ha dejado de ser una barrera para la salud del estudiante. Con una fe renovada y la mirada fija en su recuperación, Rodrigo selló el emotivo momento con una frase contundente: “Estoy listo, estoy preparado”.

Foto : Anderson Nuñez | Dueños de la Tarde, Red Uno.

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