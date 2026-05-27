"Cuando seas mamá lo vas a entender": El tierno y divertido 'karma' que le llegó a Mariana Dupleich

El tiempo siempre le termina dando la razón a las madres, y la reconocida presentadora de Red Uno Cochabamba, Mariana Dupleich, lo acaba de comprobar en carne propia. A propósito de las celebraciones por el Día de la Madre, la carismática conductora de televisión se sinceró y confesó, entre risas, cómo una de las advertencias más tradicionales de su propia infancia se ha convertido ahora en su ley diaria dentro del hogar.

Para Mariana, la maternidad ha sido un viaje de constantes revelaciones, pero sobre todo de una profunda empatía hacia las enseñanzas del pasado. La presentadora admitió que la famosa frase "cuando seas mamá lo vas a entender" ha cobrado un significado completamente real y cotidiano desde que le toca educar y guiar a su pequeña hija.

El momento de mayor complicidad y humor llega a la hora del almuerzo, un escenario que se ha transformado en el vivo reflejo de su propia niñez. Según relató Dupleich, el menú del día solía ser motivo de debate cuando era pequeña, una situación que hoy se repite pero desde el rol de la autoridad del hogar, teniendo que aplicar exactamente las mismas palabras que alguna vez escuchó de su madre.

"Ahora entiendo muchas cosas, como, por ejemplo, lo que yo le digo a mi hija: 'Come callada, esta casa no es restaurante'. Y mi mamá me lo decía y lo entendí", confesó la conductora, dejando en claro que las tradiciones maternas y las batallas en la mesa son un ciclo que se hereda con amor y un toque de disciplina.

Esta divertida e íntima anécdota compartida por Mariana Dupleich refleja la realidad de miles de madres bolivianas que, al pasar de los años, descubren con asombro que se han convertido en el fiel reflejo de sus progenitoras. Al final del día, la presentadora demuestra que educar también es recordar, y que no hay mejor menú familiar que aquel que se sirve con una buena dosis de paciencia y una sonrisa de complicidad.

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