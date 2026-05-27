COB convoca a gran marcha nacional de mujeres y cacerolas vacías

La Central Obrera Boliviana (COB) emitió una convocatoria nacional dirigida a organizaciones sociales, sindicales y especialmente a mujeres trabajadoras del país para participar este miércoles 27 de mayo en la denominada “Gran Marcha Nacional de Cacerolas Vacías”.

En el documento, la COB convoca a diferentes organizaciones como las Bartolinas Sisa, Tupac Katari, mujeres campesinas, interculturales, gremiales, comerciantes, transportistas, maestras, trabajadoras del hogar, profesionales, estudiantes y amas de casa, entre otros sectores sociales y populares.

Marcha nacional en los nueve departamentos

La convocatoria establece que la concentración se realizará este miércoles 27 de mayo desde las 09:00 de la mañana en los nueve departamentos del país, en puntos definidos por las federaciones departamentales.

En el caso de La Paz, la concentración fue convocada en inmediaciones del Cementerio General.

La COB señaló que esta movilización busca rendir homenaje a las Heroínas de la Coronilla en el marco del Día de la Madre, destacando el papel de las mujeres bolivianas en la defensa de la vida, la justicia social y el bienestar de las familias.

La organización pidió que la marcha se realice con “estricta disciplina sindical”, unidad y carácter pacífico, resaltando lo que considera la “fuerza moral de las mujeres trabajadoras de Bolivia”.

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