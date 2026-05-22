El Alto: Juntas vecinales se organizan para proteger a la ciudadanía

Jorge Paredes, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve), denunció amenazas y agresiones a vecinos por parte de bloqueadores y urgió a instalar mesas de diálogo con todos los sectores para pacificar la ciudad.

En una entrevista, Jorge Paredes explicó que tras 21 días de bloqueos y movilizaciones en La Paz y El Alto, varias juntas vecinales han decidido organizarse para autodefensa pacífica, debido a que vecinos y comerciantes han sido amedrentados y agredidos, impidiéndoles trabajar y acceder a alimentos y servicios básicos.

“Estos bloqueadores no saben lo que quieren. Amenazan, golpean a los vecinos y obstruyen el paso de alimentos y servicios esenciales. Nos hemos visto obligados a protegernos”, señaló Paredes.

Ola de violencia

El dirigente afirmó que los bloqueos han generado incremento de la violencia, acoso a niños y ancianos y pérdidas económicas, y enfatizó que la Fejuve rechaza toda forma de violencia y defiende la democracia y la convivencia pacífica.

“Pedimos al gobierno central que se instalen mesas de diálogo nacional donde participen juntas vecinales, la Iglesia, universidades, empresarios y trabajadores”, indicó.

Garantizar circulación

Paredes también destacó la necesidad de coordinarse con vecinos de El Alto y otros sectores para garantizar que los bloqueos no afecten el abastecimiento de alimentos y medicamentos, y que se respete el derecho de la ciudadanía a vivir y trabajar con tranquilidad.

“El mejor camino es el diálogo. No podemos seguir con violencia; necesitamos soluciones que beneficien a toda la población”, concluyó.

La declaración subraya que, frente a la prolongación de los bloqueos, la organización vecinal busca equilibrar la defensa ciudadana con la promoción del diálogo y la institucionalidad.

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