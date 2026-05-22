TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Que no me pierda

El Alto: Juntas vecinales se organizan para proteger a la ciudadanía

Jorge Paredes, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve), denunció amenazas y agresiones a vecinos por parte de bloqueadores y urgió a instalar mesas de diálogo con todos los sectores para pacificar la ciudad.

Juan Marcelo Gonzáles

22/05/2026 0:14

Agregar Reduno en
Foto: Vecinos en desbloqueo en El Alto
La Paz

Escuchar esta nota

Jorge Paredes, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve), denunció amenazas y agresiones a vecinos por parte de bloqueadores y urgió a instalar mesas de diálogo con todos los sectores para pacificar la ciudad.

En una entrevista, Jorge Paredes explicó que tras 21 días de bloqueos y movilizaciones en La Paz y El Alto, varias juntas vecinales han decidido organizarse para autodefensa pacífica, debido a que vecinos y comerciantes han sido amedrentados y agredidos, impidiéndoles trabajar y acceder a alimentos y servicios básicos.

“Estos bloqueadores no saben lo que quieren. Amenazan, golpean a los vecinos y obstruyen el paso de alimentos y servicios esenciales. Nos hemos visto obligados a protegernos”, señaló Paredes.

Ola de violencia 

El dirigente afirmó que los bloqueos han generado incremento de la violencia, acoso a niños y ancianos y pérdidas económicas, y enfatizó que la Fejuve rechaza toda forma de violencia y defiende la democracia y la convivencia pacífica.

“Pedimos al gobierno central que se instalen mesas de diálogo nacional donde participen juntas vecinales, la Iglesia, universidades, empresarios y trabajadores”, indicó.

Garantizar circulación

Paredes también destacó la necesidad de coordinarse con vecinos de El Alto y otros sectores para garantizar que los bloqueos no afecten el abastecimiento de alimentos y medicamentos, y que se respete el derecho de la ciudadanía a vivir y trabajar con tranquilidad.

“El mejor camino es el diálogo. No podemos seguir con violencia; necesitamos soluciones que beneficien a toda la población”, concluyó.

La declaración subraya que, frente a la prolongación de los bloqueos, la organización vecinal busca equilibrar la defensa ciudadana con la promoción del diálogo y la institucionalidad.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD