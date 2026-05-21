Seis personas aprehendidas por quema de vehículos policiales en La Paz

Durante las movilizaciones y saqueos ocurridos el pasado lunes por la tarde en la ciudad de La Paz, seis personas fueron aprehendidas por su participación en los hechos que afectaron bienes del Estado. Tanto el vehículo policial como la motocicleta fueron incendiados en las inmediaciones de la Felcc.

Seis personas fueron aprendidas por la quema de un vehículo policial y una motocicleta de uso policial, confirmaron las autoridades.

Actualmente, los aprehendidos aguardan audiencia de medidas cautelares en las celdas de la Felcc, mientras que el Ministerio Público solicita su detención preventiva.

Daño a bienes del Estado

Los involucrados están siendo investigados por el delito de daño a bienes del Estado, en el marco de los disturbios y saqueos registrados durante las manifestaciones.

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