Ministerio de Gobierno desmiente fallecimientos durante movilizaciones

El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado oficial este 21 de mayo de 2026, en el que desmiente categóricamente la información difundida por algunos sectores de la Central Obrera Boliviana (COB) sobre cuatro supuestos fallecimientos durante las recientes movilizaciones sociales.

“A la fecha, no existe ningún reporte oficial que corrobore dichas afirmaciones”, indica el documento, exhortando a la población y medios de comunicación a verificar la información en fuentes oficiales para evitar la propagación de datos no confirmados que generen zozobra y desinformación.

El Ministerio señaló que realiza un seguimiento permanente y detallado de los hechos registrados durante las movilizaciones, garantizando el respeto a la vida, la integridad y el orden público de todos los bolivianos.

El comunicado reafirma el compromiso del Gobierno con la transparencia y la veracidad de la información, enfatizando que las versiones falsas solo buscan desestabilizar y generar alarma social en el país.

Las autoridades reiteraron la importancia de consultar información oficial antes de difundir rumores y destacaron que la seguridad de los ciudadanos es una prioridad durante las jornadas de conflicto social.

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