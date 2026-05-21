Una jornada histórica contra el narcotráfico se registró en la provincia de El Loa, en Chile, luego de que Carabineros del OS.7 ejecutaran dos contundentes operativos antidroga en menos de 12 horas.

Los procedimientos se realizaron en San Pedro de Atacama y Calama, donde se logró la incautación total de 1 tonelada 899 kilos 600 gramos de marihuana, equivalente a más de 5 millones 697 mil dosis, valuadas en más de 21 mil millones de pesos chilenos.

El primer operativo se inició tras información de inteligencia policial que alertó sobre el ingreso de droga a Chile por un paso clandestino conectado con Bolivia, en el sector fronterizo de Hito Cajón, en la comuna de San Pedro de Atacama.

Luego de realizar seguimiento al vehículo sospechoso, efectivos del OS.7 interceptaron el motorizado en plena zona fronteriza y detuvieron a su conductor.

Las diligencias continuaron hasta el sector El Peuco, en Calama, donde fueron capturados los presuntos receptores del cargamento.

En total, tres personas fueron detenidas en este primer procedimiento: dos ciudadanos bolivianos, de 22 y 25 años, ambos en situación migratoria irregular y sin antecedentes policiales, además de un ciudadano chileno de 48 años, con antecedentes, pero sin órdenes de aprehensión vigentes.

Durante este operativo, Carabineros incautó 1 tonelada 389 kilos 300 gramos de marihuana, equivalente a 4 millones 167 mil dosis, con un avalúo superior a los 15 mil 834 millones de pesos chilenos.

Horas más tarde, cerca de las 22:30, el OS.7 El Loa ejecutó un segundo procedimiento en un domicilio del sector Villa Alemania, en Calama, que presuntamente funcionaba como centro de acopio de sustancias controladas.

Tras reunir antecedentes y realizar tareas de vigilancia, los efectivos gestionaron una orden judicial de entrada y registro. Al ingresar al inmueble, encontraron una camioneta que ocultaba droga en el pick up.

En este segundo operativo se decomisaron 510 kilos 300 gramos de marihuana, equivalentes a 1 millón 530 mil dosis, con un avalúo cercano a los 5 mil 814 millones de pesos chilenos.

Con ambos procedimientos, Carabineros del OS.7 El Loa asestó uno de los golpes antidroga más importantes de los últimos años en la zona norte de Chile, afectando tanto una ruta de ingreso fronteriza como un punto de almacenamiento en Calama.

Las autoridades destacaron que los operativos son resultado de un trabajo de inteligencia especializado, orientado a detectar rutas clandestinas, métodos de internación de droga y centros de acopio utilizados por organizaciones criminales que operan en la frontera norte.

Con información de Región 2.Cl - Chile

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