Nueve aprehendidos tras operativo policial de desbloqueo en Parotani

La mañana de este jueves, un operativo de desbloqueo realizado por la Policía Boliviana en la ruta Suticollo–Parotani terminó con nueve personas aprehendidas.

Según el reporte preliminar, los detenidos participaban de los bloqueos instalados en este importante tramo carretero que conecta a Cochabamba con el occidente del país.

Trasladados a la Felcc

Las personas aprehendidas fueron trasladadas hasta oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para continuar con las investigaciones correspondientes.

El operativo policial se desarrolló en medio de las acciones para restablecer la transitabilidad en la vía Suticollo–Parotani, una de las rutas más afectadas por las medidas de presión instaladas en los últimos días.

Tras la intervención, maquinaria pesada y personal técnico comenzaron trabajos de limpieza y rehabilitación de la carretera para normalizar el tránsito vehicular.

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