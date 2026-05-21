¿Vas a mandar comida a La Paz? Esto debes hacer para que no rechacen tu encomienda

Los bloqueos de carreteras y las dificultades de abastecimiento que atraviesa La Paz han provocado que cientos de familias busquen una salida urgente para enviar alimentos a sus seres queridos.

En medio de este escenario, el Aeropuerto Internacional Viru Viru se convirtió en uno de los principales puntos de despacho de carne, pollo y otros productos perecederos hacia el occidente del país.

Sin embargo, muchas personas desconocen que las encomiendas deben cumplir reglas específicas para ser aceptadas por Boliviana de Aviación (BoA), especialmente cuando se trata de alimentos.

El embalaje es clave para evitar rechazos

Uno de los principales requisitos tiene que ver con el empaque de los productos.

Según las disposiciones para carga perecedera, los alimentos deben ir correctamente protegidos para evitar derrames, malos olores o daños durante el vuelo.

Además:

El embalaje debe ser adecuado según el tipo de producto.

La carne y el pollo requieren especial cuidado.

Cada paquete debe estar claramente rotulado.

Los datos obligatorios que debe llevar la encomienda son:

Nombre completo del destinatario.

Número de teléfono.

Ciudad de destino.

Si la carga no cumple estas condiciones, puede ser rechazada antes del embarque.

Atención con el tiempo y la temperatura

Otro aspecto fundamental es la cadena de frío.

El transporte aéreo de estos productos se realiza a temperatura ambiente, por lo que el remitente debe asumir las previsiones necesarias para conservar los alimentos en buen estado.

Por eso, recomiendan:

Utilizar refrigerantes o conservadoras.

Evitar empaques débiles o improvisados.

Llevar la carga con anticipación suficiente.

¿Hasta qué hora reciben las encomiendas?

Las terminales aéreas aceptan este tipo de carga hasta dos horas antes de la salida programada del vuelo.

Una vez que el avión llega a destino, el destinatario podrá recoger la mercadería aproximadamente una hora después del arribo.

Para muchas familias bolivianas, este puente aéreo improvisado se ha convertido en la única forma de abastecer a sus seres queridos frente al aislamiento vial que afecta a varias regiones del país.

Mientras continúan los bloqueos, los envíos aéreos de alimentos siguen creciendo y las autoridades recomiendan cumplir cuidadosamente cada requisito para garantizar que los productos lleguen seguros y en buenas condiciones a las mesas paceñas.

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