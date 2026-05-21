Chile envía ayuda humanitaria a La Paz ante desabastecimiento por bloqueos

En medio del cerco y los bloqueos que afectan el abastecimiento en la sede de gobierno, un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Chile arribó la mañana de este jueves al Aeropuerto Internacional de El Alto transportando cinco toneladas de alimentos destinadas a la ciudad de La Paz.

La ayuda humanitaria fue coordinada por el Consulado de Chile y busca contribuir al abastecimiento de productos básicos en los mercados paceños, afectados por varias semanas de conflicto social, cortes de ruta y dificultades logísticas.

Cargamento de ayuda humanitaria

Según se informó, el cargamento incluye alimentos de primera necesidad para apoyar a la población en un contexto marcado por el encarecimiento de productos y la escasez en distintos centros de abasto de La Paz y El Alto.

Foto: Avión Hércules de la Fuerza Aérea chilena. Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

El Consulado chileno anunció además que otro avión con ayuda humanitaria llegará este viernes, como parte de un operativo de cooperación frente a la crisis que atraviesa la sede de gobierno.

La llegada del cargamento ocurre mientras hospitales, mercados y diferentes sectores continúan reportando problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos, oxígeno e insumos básicos debido a los bloqueos y movilizaciones que persisten en el departamento de La Paz.

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