La mitad de Achira sigue sin agua potable tras la riada: comunarios rescatan sus pertenencias del lodo

Cuatro días después del devastador desastre que arrasó con gran parte de las viviendas de Achira, la población aún lucha por rescatar lo poco que quedó de sus pertenencias mientras enfrenta la falta de agua potable.

Entre lodo y escombros, los comunarios recorren sus hogares intentando recuperar muebles, ropa y enseres que la mazamorra consumió por completo.

“Todo, todas las habitaciones, todo desde la cocina, las camas, todo está cubierto de lodo. Mis colchones ya no sirven, todo está dañado”, relató Rosa Ortiz, vecina afectada.

El apoyo humanitario ha llegado de manera parcial y todavía no cubre la magnitud de la emergencia. Militares se encuentran en la zona colaborando con la población, mientras se solicita maquinaria pesada para retirar el lodo acumulado.

“Estamos empezando recién aquí, esta es la primera casa, y hacia allá todavía falta mucho. Necesitamos más ayuda humanitaria, por favor”, agregó Ortiz.

Además de las pérdidas materiales, Achira enfrenta otra crisis crítica: la mitad de la población permanece sin acceso a agua potable. “No hay agua, y todas las comunidades de aquí no tienen líquido vital. Necesitamos asistencia urgente”, expresó un comunario, destacando la necesidad de coordinación entre autoridades para superar la emergencia.

Mira la programación en Red Uno Play