[VIDEO] Sujeto es asaltado para robarle una polera; minutos después, uno de los atacantes aparece muerto

Lo que comenzó como un ‘hurto’ dentro de un restaurante de pollos en la Radial 10 terminó convirtiéndose en un hecho de sangre. Dos jóvenes ingresaron al local con la aparente intención de arrebatarle la polera deportiva a un cliente, pero minutos después, uno de los atacantes fue hallado sin vida en plena vía pública, con dos puñaladas que resultaron mortales.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron toda la secuencia. En las imágenes se observa primero a un sujeto vestido de negro, quien se acerca al hombre que cenaba en una de las mesas y, de manera rápida, le arranca la polera de un equipo cruceño.

Segundos después, un segundo joven —el que más tarde perdería la vida— ingresa con una gorra y una polera manga larga blanca, y también participa en el despojo antes de salir corriendo junto a su cómplice.

El afectado intenta detenerlos y se abalanza sobre el joven de blanco, aunque cae en el intento mientras los dos individuos huyen por la calle. Sin embargo, según los reportes preliminares, metros más adelante habría logrado alcanzarlo y lo atacó con un arma blanca, asestándole dos puñaladas; una por la espalda y otra en el tórax. Esta última perforó el pulmón de la víctima.

Pese a que el muchacho herido fue socorrido, los médicos no pudieron salvarle la vida. Falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de la lesión.

En un inicio, algunos testigos afirmaban que el fallecido era el cliente que se encontraba cenando, pero las grabaciones de las cámaras descartaron esa versión y confirmaron que el joven participó en el robo de la prenda.

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de la Villa Primero de Mayo se encuentra movilizada para dar con el paradero del presunto autor del apuñalamiento. Los investigadores ya acudieron al restaurante para recabar las imágenes, tomar declaraciones y reconstruir la ruta de escape.

El caso permanece en investigación y se espera que en las próximas horas la Policía brinde mayores detalles sobre los avances en la búsqueda del principal sospechoso.

