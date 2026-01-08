Bolivia Vs Panamá: agotadas las entradas online, ¿desde cuándo las físicas?

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó que las entradas en línea para el partido entre Bolivia y Panamá fueron agotadas. El encuentro se disputará el próximo 18 de enero en el estadio IV Centenario de Tarija.

A través de sus redes sociales, la FBF agradeció el respaldo de los hinchas y destacó la respuesta del público tarijeño, que agotó todos los boletos digitales puestos a la venta para este compromiso internacional.

“¡Gracias Tarija!”, fue el mensaje publicado por la entidad, en el que resaltó el apoyo a la selección nacional en esta etapa de preparación.

Ante la alta demanda, la FBF anunció que la venta de entradas físicas comenzará el jueves 15 de enero desde las 10:00 de la mañana. Los puntos habilitados serán las oficinas de la Asociación Tarijeña de Fútbol y las boleterías del sector Preferencia del estadio IV Centenario.

El partido frente a Panamá forma parte de la preparación de la selección boliviana con miras al repechaje, programado para el 16 de marzo en el estadio Akron de Monterrey, donde ambas selecciones volverán a enfrentarse.

