TEMAS DE HOY:
Wilma Alanoca concejal Cacique chiquitano Robo en El Alto

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¿Físicas u online? Así se venderán las entradas para el amistoso Bolivia-México

El formato de venta de entradas para el amistoso del domingo ya fue fijado por la Federación Boliviana de Fútbol. 

Martin Suarez Vargas

20/01/2026 13:53

Foto: transmsión oficial Federación Boliviana de Fútbol.
Bolivia.

Escuchar esta nota

La venta de entradas para el partido amistoso entre Bolivia y México, que se disputará este domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, será únicamente vía online, según informó la Federación Boliviana de Fútbol en una conferencia de prensa transmitida por sus redes sociales.

“Oriente y Blooming ya lo han hecho y tuvieron un 100% de efectividad”, señalaron desde la Federación, haciendo referencia a la modalidad utilizada en la venta de boletos para los partidos de la Verde en fechas anteriores.

El duelo arrancará desde las 15:30 de este domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. La Verde disputará su último amistoso antes del repechaje contra Surinam y lo hará frente a la selección de México, uno de los organizadores del Mundial 2026.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD