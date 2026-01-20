¿Físicas u online? Así se venderán las entradas para el amistoso Bolivia-México

La venta de entradas para el partido amistoso entre Bolivia y México, que se disputará este domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, será únicamente vía online, según informó la Federación Boliviana de Fútbol en una conferencia de prensa transmitida por sus redes sociales.

“Oriente y Blooming ya lo han hecho y tuvieron un 100% de efectividad”, señalaron desde la Federación, haciendo referencia a la modalidad utilizada en la venta de boletos para los partidos de la Verde en fechas anteriores.

El duelo arrancará desde las 15:30 de este domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. La Verde disputará su último amistoso antes del repechaje contra Surinam y lo hará frente a la selección de México, uno de los organizadores del Mundial 2026.

