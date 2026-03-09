Lo que debía ser un corto trayecto entre Miami y Tampa, en Estados Unidos, se transformó en un escenario de gritos y tensión. Una pasajera de American Airlines protagonizó un bochornoso episodio que se volvió viral en redes sociales tras negarse rotundamente a utilizar auriculares para escuchar sus videos, perturbando la tranquilidad de toda la cabina.

Un pedido de rutina que terminó en caos

Según los testigos y el material difundido en TikTok por el usuario @jcmack03, el conflicto comenzó antes de que el avión despegara. Los auxiliares de vuelo se acercaron de manera respetuosa a la mujer para solicitarle que utilizara audífonos o silenciara su dispositivo, ya que el volumen de sus videos estaba incomodando al resto de los viajeros, informa el portal RT.

Lejos de acceder, la mujer —quien presentaba signos de estar bajo los efectos del alcohol— reaccionó de forma violenta. "Se enojó de inmediato, comenzó a gritar y a maldecir tanto a los empleados como a los pasajeros", relató el autor del video, describiendo la situación como "salvaje".

Intervención policial y aplausos

Ante la negativa de la pasajera de deponer su actitud beligerante, la tripulación solicitó la intervención de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de policía subieron a la aeronave y retiraron a la mujer por la fuerza, mientras ella continuaba con los insultos.

La reacción de los demás pasajeros fue unánime: al ver que la mujer era desalojada del avión, la cabina estalló en aplausos y silbidos de celebración.

"Nunca en mi vida pensé que sería testigo de algo así. Los empleados de la aerolínea manejaron todo muy bien y fueron respetuosos en todo momento", destacó el pasajero que captó las imágenes.

