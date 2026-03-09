Las autoridades del estado de Paraná, en el sur de Brasil, dictaron la prisión preventiva para el dentista Luis Alberto Zurita Pohlmann Júnior, acusado de cometer múltiples abusos sexuales contra niños y adolescentes. Lo que comenzó como una denuncia aislada en octubre de 2025 destapó una oscura trama de agresiones que, según la policía, el profesional perpetró aprovechando tanto su rol médico como su posición de confianza dentro de su propia familia.

Un silencio de décadas que se rompe

Hasta el momento, seis mujeres de entre 27 y 40 años se han presentado ante la justicia. Todas coinciden en un relato estremecedor: fueron víctimas de Pohlmann Jr. cuando eran menores de edad, pero el miedo, la vergüenza y el respeto que el hombre inspiraba en su círculo social las obligaron a callar durante años, informa el portal g1.

"Cargué durante años con un peso que no era mío por pura vergüenza", declaró una de las víctimas a medios locales, reflejando el trauma persistente que comparten las denunciantes.

El "modus operandi" del agresor

Según el delegado de la Policía Civil, Rafael Nunes, el detenido utilizaba una estrategia calculada para quedar a solas con las víctimas:

En el consultorio: Aprovechaba la vulnerabilidad de sus pacientes durante los tratamientos odontológicos en Curitiba.

En el ámbito familiar: Los abusos ocurrían principalmente en su finca de Teixeira Soares durante reuniones sociales. Según los testimonios, utilizaba excusas como ver una película bajo una manta, nadar en la piscina o invitar a las niñas a sentarse en su regazo para mostrarles videojuegos.

El investigador señaló que Pohlmann Jr. gozaba de gran prestigio familiar debido a su trato cordial con los adultos y su elevado poder adquisitivo, lo que hacía que las menores se sintieran confundidas o culpables por lo que ocurría.

Antecedentes y situación legal

Este no es el primer problema legal para el odontólogo. Pohlmann Jr. ya cuenta con una condena previa por acoso sexual a una paciente y es procesado en otra causa similar. Pese a estos antecedentes, el Consejo Regional de Odontología confirmó que su licencia profesional seguía activa hasta el momento de su detención.

Por su parte, la defensa del dentista, encabezada por el abogado Felipe Petrin, solicitó prudencia y pidió que el caso se analice "sin juicios anticipados", argumentando que los hechos denunciados ocurrieron hace mucho tiempo y deben ser contrastados con pruebas sólidas dentro del debido proceso legal.

La Policía Civil espera cerrar el expediente en los próximos días, mientras no se descarta que aparezcan nuevas víctimas ahora que el caso ha tomado relevancia pública.

