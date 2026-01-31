Condenan a 29 años de prisión a un hombre que abusó a una niña de once años

Guayaquil (Ecuador), 30 ene (EFE)

Un tribunal de Ecuador condenó a 29 años de prisión a un hombre, identificado como Rigoberto Rodrigo C. L., que violó a una niña de once años en el interior de su casa, ubicada en el municipio de Ambato, de la provincia de Tungurahua, en el centro del país andino, informó este viernes la Fiscalía.

El caso se remonta al 19 de abril de 2015, cuando la menor se quedó sola en su casa mientras sus padres habían salido a comprar. Cuando ellos volvieron, la encontraron "gravemente herida", de acuerdo al Ministerio Público, por lo que la trasladaron a un hospital.

En el centro médico se determinó que había sufrido un "trauma craneoencefálico" y que había sido violada, por lo que la Policía detuvo a un supuesto agresor.

Sin embargo, tras las respectivas pruebas de ADN, se estableció que esa persona detenida no era responsable del delito, por lo que el caso fue archivado.

La menor logró identificar a su agresor en 2020, por lo que el proceso penal se volvió a abrir y se realizaron nuevas investigaciones en las que se descubrió que el hombre vendía chicles y caramelos en los exteriores de la unidad educativa a la que asistía la víctima cuando la violó.

Además de la pena máxima por el delito de violación, el tribunal ordenó al hombre que pague una multa de unos 276.000 dólares.

En Ecuador, seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y tres de cada 10 de violencia sexual, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). EFE

cbs/seo

Mira la programación en Red Uno Play