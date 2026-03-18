Al desintegrarse, liberó una energía equivalente a 250 toneladas de TNT, generando una onda expansiva que llegó hasta el suelo.
18/03/2026 11:00
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Una impresionante bola de fuego cruzó el cielo de Estados Unidos y generó alarma entre la población tras provocar un fuerte estruendo que incluso hizo vibrar viviendas
De acuerdo con la NASA, el fenómeno fue causado por un meteorito de aproximadamente 7 toneladas y cerca de 1,8 metros de diámetro, que ingresó a la atmósfera a una velocidad cercana a 72.000 kilómetros por hora.
Un espectáculo visible en varios estados
El objeto fue observado la mañana del martes en múltiples regiones, entre ellas:
Ohio
Pensilvania
Nueva York
Michigan
Illinois
Incluso hubo reportes desde Ontario, en Canadá.
Explosión en el cielo
El meteorito se hizo visible a unos 80 kilómetros de altura sobre el lago Erie y recorrió más de 50 kilómetros antes de fragmentarse sobre Valley City, en Ohio.
Al desintegrarse, liberó una energía equivalente a 250 toneladas de TNT, generando una onda expansiva que llegó hasta el suelo.
El estruendo fue tan fuerte que:
Fue escuchado por residentes en varias ciudades
Hizo vibrar ventanas y estructuras
Generó temor entre la población, que pensó en una explosión
¿Qué era exactamente?
Expertos explicaron que se trató de una bola de fuego, es decir, un meteorito lo suficientemente grande y brillante como para ser visible incluso de día.
Según el astrónomo Carl Hergenrother, estos eventos suelen confundirse con satélites que reingresan a la Tierra, pero en este caso el brillo y la intensidad confirmaron su origen natural.
¿Cayeron fragmentos?
Los restos del meteorito continuaron su trayectoria hacia el sur, con posible caída de pequeños fragmentos cerca del condado de Medina.
Sin embargo, especialistas señalan que:
La mayoría del objeto se desintegró en la atmósfera
Solo podrían existir fragmentos pequeños en tierra
Un fenómeno más común de lo que parece
Aunque el evento causó sorpresa, los expertos recuerdan que:
En EE.UU. ocurre al menos una caída de meteoritos al día
Partículas más pequeñas ingresan a la Tierra constantemente
La diferencia esta vez fue su tamaño, brillo… y el fuerte impacto sonoro que dejó a todos mirando al cielo.
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