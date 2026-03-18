Una impresionante bola de fuego cruzó el cielo de Estados Unidos y generó alarma entre la población tras provocar un fuerte estruendo que incluso hizo vibrar viviendas

De acuerdo con la NASA, el fenómeno fue causado por un meteorito de aproximadamente 7 toneladas y cerca de 1,8 metros de diámetro, que ingresó a la atmósfera a una velocidad cercana a 72.000 kilómetros por hora.

Un espectáculo visible en varios estados

El objeto fue observado la mañana del martes en múltiples regiones, entre ellas:

Ohio

Pensilvania

Nueva York

Michigan

Illinois

Incluso hubo reportes desde Ontario, en Canadá.

Explosión en el cielo

El meteorito se hizo visible a unos 80 kilómetros de altura sobre el lago Erie y recorrió más de 50 kilómetros antes de fragmentarse sobre Valley City, en Ohio.

Al desintegrarse, liberó una energía equivalente a 250 toneladas de TNT, generando una onda expansiva que llegó hasta el suelo.

El estruendo fue tan fuerte que:

Fue escuchado por residentes en varias ciudades

Hizo vibrar ventanas y estructuras

Generó temor entre la población, que pensó en una explosión

¿Qué era exactamente?

Expertos explicaron que se trató de una bola de fuego, es decir, un meteorito lo suficientemente grande y brillante como para ser visible incluso de día.

Según el astrónomo Carl Hergenrother, estos eventos suelen confundirse con satélites que reingresan a la Tierra, pero en este caso el brillo y la intensidad confirmaron su origen natural.

¿Cayeron fragmentos?

Los restos del meteorito continuaron su trayectoria hacia el sur, con posible caída de pequeños fragmentos cerca del condado de Medina.

Sin embargo, especialistas señalan que:

La mayoría del objeto se desintegró en la atmósfera

Solo podrían existir fragmentos pequeños en tierra

Un fenómeno más común de lo que parece

Aunque el evento causó sorpresa, los expertos recuerdan que:

En EE.UU. ocurre al menos una caída de meteoritos al día

Partículas más pequeñas ingresan a la Tierra constantemente

La diferencia esta vez fue su tamaño, brillo… y el fuerte impacto sonoro que dejó a todos mirando al cielo.

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