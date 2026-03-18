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Nacionales

¡Atención, conductores! Estas carreteras presentan bloqueos y cortes este miércoles

Autoridades recomiendan a conductores tomar previsiones, utilizar vías alternas y circular con precaución.

Silvia Sanchez

18/03/2026 10:37

ABC alerta sobre vías intransitables y pide precaución a conductores. Foto archivo ABC.
Bolivia

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) alertó que este miércoles existen varios tramos con problemas de transitabilidad en distintas regiones del país, debido a lluvias, derrumbes, bloqueos e inundaciones.

El reporte, elaborado en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, señala que aunque gran parte de la Red Vial Fundamental está habilitada, hay sectores donde se debe circular con extrema precaución.

Tramos transitables con desvíos y restricciones

Pando

  • Km 185 – La Floresta

  • Conquista – El Sena
    - En construcción, con desvíos habilitados

Chuquisaca

  • Cruce a Taperillas (límite con Santa Cruz)
    - Derrumbe en el sector Muela del Diablo

Beni

  • Santo Domingo – Monte Grande
    - Restricción momentánea por evaluación técnica

Cochabamba

  • Llavini – Bombeo
    - Restricción vehicular entre 09:00 y 17:00

Tramos no transitables

Santa Cruz

  • Samaipata – Cuevas
    Bloqueo por conflictos sociales

  • San Lorenzo – Salinas
    Inundación en el puente San Miguelito

¿Dónde consultar el estado de las carreteras?

La ABC recordó que administra 83 tramos de la Red Vial Fundamental y mantiene canales oficiales para información actualizada:

  •  Portal: transitabilidad.abc.gob.bo

  •  WhatsApp de emergencias: 71219232

Recomendaciones

Antes de salir de viaje, las autoridades recomiendan:

  • Verificar el estado de las rutas

  • Planificar rutas alternas

  • Conducir con precaución, especialmente por lluvias

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