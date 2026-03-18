¡Atención, conductores! Estas carreteras presentan bloqueos y cortes este miércoles

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) alertó que este miércoles existen varios tramos con problemas de transitabilidad en distintas regiones del país, debido a lluvias, derrumbes, bloqueos e inundaciones.

El reporte, elaborado en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, señala que aunque gran parte de la Red Vial Fundamental está habilitada, hay sectores donde se debe circular con extrema precaución.

Tramos transitables con desvíos y restricciones

Pando

Km 185 – La Floresta

Conquista – El Sena

- En construcción, con desvíos habilitados

Chuquisaca

Cruce a Taperillas (límite con Santa Cruz)

- Derrumbe en el sector Muela del Diablo

Beni

Santo Domingo – Monte Grande

- Restricción momentánea por evaluación técnica

Cochabamba

Llavini – Bombeo

- Restricción vehicular entre 09:00 y 17:00

Tramos no transitables

Santa Cruz

Samaipata – Cuevas

- Bloqueo por conflictos sociales

San Lorenzo – Salinas

- Inundación en el puente San Miguelito

¿Dónde consultar el estado de las carreteras?

La ABC recordó que administra 83 tramos de la Red Vial Fundamental y mantiene canales oficiales para información actualizada:

Portal: transitabilidad.abc.gob.bo

WhatsApp de emergencias: 71219232

Recomendaciones

Antes de salir de viaje, las autoridades recomiendan:

Verificar el estado de las rutas

Planificar rutas alternas

Conducir con precaución, especialmente por lluvias

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