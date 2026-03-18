¡Atención, conductores! Estas carreteras presentan bloqueos y cortes este miércoles

Autoridades recomiendan a conductores tomar previsiones, utilizar vías alternas y circular con precaución.
18/03/2026 10:37
Escuchar esta nota
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) alertó que este miércoles existen varios tramos con problemas de transitabilidad en distintas regiones del país, debido a lluvias, derrumbes, bloqueos e inundaciones.
El reporte, elaborado en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, señala que aunque gran parte de la Red Vial Fundamental está habilitada, hay sectores donde se debe circular con extrema precaución.
Tramos transitables con desvíos y restricciones
Pando
Km 185 – La Floresta
Conquista – El Sena
- En construcción, con desvíos habilitados
Chuquisaca
Cruce a Taperillas (límite con Santa Cruz)
- Derrumbe en el sector Muela del Diablo
Beni
Santo Domingo – Monte Grande
- Restricción momentánea por evaluación técnica
Cochabamba
Llavini – Bombeo
- Restricción vehicular entre 09:00 y 17:00
Tramos no transitables
Santa Cruz
Samaipata – Cuevas
- Bloqueo por conflictos sociales
San Lorenzo – Salinas
- Inundación en el puente San Miguelito
¿Dónde consultar el estado de las carreteras?
La ABC recordó que administra 83 tramos de la Red Vial Fundamental y mantiene canales oficiales para información actualizada:
Portal: transitabilidad.abc.gob.bo
WhatsApp de emergencias: 71219232
Recomendaciones
Antes de salir de viaje, las autoridades recomiendan:
Verificar el estado de las rutas
Planificar rutas alternas
Conducir con precaución, especialmente por lluvias
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30