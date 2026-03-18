En las afueras de un hospital en Santa Cruz de la Sierra, María Mamani fue captada arrodillada, suplicando entre lágrimas atención médica para su padre, Elías Mamani, quien yacía en el piso, luchando por su vida.

El hombre padece Epilepsia y Cirrosis hepática, enfermedades que requieren tratamiento constante. Pero ese día, lo único que pedía su familia era ayuda urgente, y no llegaba.

“Nadie me hacía caso”

Entre la angustia y la impotencia, María recuerda el momento en que todo se volvió desesperación:

“Mi papá empezó a convulsionar… sus ojos se le blanquearon, como si se fuera a morir… y ahí fue donde yo me desesperé, porque nadie me hacía caso”.

Habían esperado por horas. Suplicaron. Insistieron. Pero la respuesta, según su testimonio, fue el silencio.

“Los médicos se escondieron”

La escena se volvió aún más dolorosa con lo que relata la joven:

“Yo esperé más de dos horas… y solo me decían que nadie iba a salir. Todos los médicos se escondieron”.

Su voz se quiebra al recordar que, en medio de la emergencia, lo único que pedía era algo tan básico como que revisaran a su padre.

Una frase que marcó el dolor

Pero hubo palabras que terminaron de romperla.

“Una enfermera dijo: ‘yo no tengo padre, así que no siento lo mismo’”.

Una frase que no solo la hirió a ella, sino que generó indignación en quienes escucharon su historia.

La ayuda llegó… pero tarde

La desesperación atrajo a otras personas. Algunos se acercaron, otros oraron por su padre.

“La gente se amontonó… un señor entró a buscar ayuda… y después de media hora recién salieron”.

Finalmente, Elías fue atendido. Pero el dolor de lo vivido quedó marcado en su familia.

Un pedido que nace del corazón

Hoy, María no solo comparte su historia, también alza la voz por otras familias que atraviesan lo mismo.

La familia pide ayuda para continuar con el tratamiento de Elías Mamani.

Contacto solidario: 78004055

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