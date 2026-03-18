Sucre: ANH identifica 560 placas observadas por carguío repetitivo de combustible

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) identificó 560 placas de vehículos en observación en la ciudad de Sucre, tras detectar carguíos repetitivos de combustible en diferentes estaciones de servicio.

Según el reporte de la Dirección Distrital de Chuquisaca, los casos fueron identificados a través del sistema B-SISA, donde se evidenció que algunos motorizados cargaban gasolina en varias estaciones en cortos periodos de tiempo, además de registrar volúmenes que no coinciden con patrones normales de consumo.

Tras la verificación, 28 vehículos fueron inhabilitados temporalmente en el sistema, en aplicación de la normativa vigente, mientras se investiga si existieron irregularidades en la adquisición de combustible.

Operativo contra acopio ilegal

En paralelo, la ANH, en coordinación con la Policía Boliviana y el Ministerio Público, ejecutó un operativo en inmediaciones del Parque Cretácico, donde se logró el decomiso de más de 840 litros de gasolina.

Durante la intervención:

Se aprehendió a cuatro personas (tres varones y una mujer)

Se secuestraron dos vehículos

Se encontró un tanque artesanal utilizado para el carguío reiterado

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el combustible era trasvasado a envases de gran capacidad y presuntamente trasladado hacia los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.

Controles para evitar desvíos

La ANH señaló que estos operativos forman parte de los controles permanentes para evitar el acopio y desvío ilegal de combustibles, con el objetivo de garantizar el abastecimiento destinado a la población.

Asimismo, advirtió que, de confirmarse irregularidades, los vehículos observados podrían enfrentar suspensiones en sus registros y otras sanciones establecidas por ley.

Mira la programación en Red Uno Play