YPFB empieza a pagar: más de 2.000 afectados por gasolina recibirán compensación esta semana

Comienza el alivio para miles de conductores. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que más de 2.000 afectados por el uso de gasolina “desestabilizada” empezarán a recibir sus compensaciones económicas desde esta semana.

La medida llega tras semanas de reclamos por daños en vehículos presuntamente vinculados a la calidad del combustible.

Más de 2.000 pagos listos

El presidente de YPFB, Yussef Akly Flores, informó que 2.049 casos ya completaron el envío digital de toda la documentación requerida y están habilitados para ingresar directamente a la fase de pago.

“Según el último registro, 2.049 casos ya presentaron toda la información y están en la fase para pagar la compensación esta semana”, señaló la autoridad.

Un proceso en marcha

El avance fue evaluado en una reunión que incluyó a autoridades del área energética, representantes de la aseguradora y dirigentes del transporte.

Entre ellos, participó el viceministro Javier Rivero Zuazo, junto a representantes de la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo de La Paz, quienes realizan seguimiento al proceso.

A nivel nacional, el sistema ya registra 9.480 reclamos que completaron el registro en la plataforma digital, la cual —según YPFB— funciona con normalidad.

Cómo sigue el proceso

El Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) habilitó el ingreso de denuncias desde el 10 de marzo y continuará recibiendo solicitudes hasta el 31 de este mes.

Además, la plataforma permanecerá activa hasta el 30 de abril para atender casos especiales o rezagados.

Para consultas, YPFB mantiene habilitados canales de atención directa, incluyendo WhatsApp y líneas telefónicas, con el objetivo de orientar a los usuarios durante el proceso.

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