El brasileño Cruzeiro jugará ante el Barcelona con la urgencia de superar su crisis

El brasileño Cruzeiro saldrá este martes con la urgencia de librarse de su crisis futbolística en el arranque del Grupo D de Copa Libertadores, en el estadio del Barcelona de Ecuador, que en medio de las dificultades administrativas y económicas no se cansa de dar sorpresas.



Mientras el Cruzeiro debutará en esta edición del torneo continental, que ganó en 1976 y 1997, Barcelona jugará el quinto partido, tras lograr las hazañas de eliminar en las fases previas del torneo al Argentinos Juniors y al Botafogo de Brasil.



El Cruzeiro apartó por los malos resultados al técnico Tite y lo reemplazó el marzo pasado por el portugués Arthur Jorge, campeón de la Libertadores de 2024 con Botafogo, en busca de la mejoría del equipo.



El portugués debutó con una victoria por 3-0 sobre Vitória, pero el sábado cayó por 4-1 ante Sao Paulo y quedó antepenúltimo, con 7 unidades, antes de medirse a Barcelona con una base integrada por Matheus Cunha, William, Fabricio Bruno, Matheus Henrique, Gerson, Christian, Matheus Pereira, Kaio Jorge.



El partido será trascendental para las aspiraciones de ambos equipos, en la primera ocasión que se enfrentarán por la Libertadores.



Por su parte, Barcelona ha alcanzado resultados que van más allá de su realidad administrativa, económica y futbolística con las que comenzó la actual temporada.



La llegada del técnico venezolano César Farías y los resultados conseguidos por el equipo han tenido tintes de hazaña, pues contra todo pronóstico eliminó de la Libertadores a Argentinos Juniors y después a Botafogo, campeón del torneo en 2024.



En la reciente fecha local ganó, contra todo pronóstico, por 0-2 a Liga Deportiva Universitaria de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado, un escenario que había sido un fortín para Liga en sus enfrentamientos ante Barcelona, que solo había logrado una victoria allí desde 1997.



La fortaleza de Barcelona arranca con el portero venezolano José Contreras; el defensa paraguayo Javier Báez; los centrocampistas Jhonny Quiñónez, los argentinos Milton Céliz, Matías Lugo y el atacante argentino Darío Benedetto, muy bien complementados en todas sus líneas.



El partido por la primera fecha del Grupo D, que completan Boca Juniors y Universidad Católica, de Chile, se disputará en el estadio Monumental, de Barcelona, desde las 19.00 horas local (00.00 GMT del miércoles), con arbitraje del paraguayo Juan Benítez y la asistencia desde el VAR de su compatriota José Méndez. EFE



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