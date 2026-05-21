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Sudamericana: Blooming se juega su última carta ante Carabobo

Los académicos afrontarán desde las 20:30 de hoy, un duelo decisivo con la obligación de ganar para seguir con vida en la Copa Sudamericana. 

Martin Suarez Vargas

21/05/2026 10:33

Agregar Reduno en
Jugadores de Blooming de Santa Cruz y Carabobo de Venezuela. Foto: redes sociales (Facebook).
Santa Cruz, Bolivia.

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Blooming enfrentará esta noche a Carabobo desde las 20:30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, por la quinta jornada de la Copa Sudamericana. Al cuadro académico solo le sirve una victoria para mantener sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase del torneo continental.

Los celestes apenas suman un punto en el Grupo H, producto del empate 1-1 ante River Plate en la primera fecha del certamen. Posteriormente, cayeron 3-2 frente a Bragantino, 2-0 ante el mismo Carabobo y sufrieron una dura goleada por 6-0 contra Bragantino en condición de local.

El compromiso de esta noche es clave en lo matemático, ya que Blooming dependerá de un triunfo ante el conjunto venezolano y luego buscará cerrar la fase de grupos con una complicada, pero no imposible, victoria frente a River Plate en el estadio Monumental.

El encuentro también marcará el debut de Erwin “Platini” Sánchez como director técnico del plantel académico. El estratega asumió recientemente el mando del equipo y tendrá una difícil tarea, debido a que no podrá contar con al menos cinco jugadores considerados importantes, entre ellos Gabriel Valverde, Matías Abisab, Moisés Villarroel y Roberto Hinojosa.

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