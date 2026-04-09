Blooming rescató un empate 1-1 ante River Plate en un duelo intenso

Blooming sumó un valioso empate frente a River Plate en el estadio Tahuichi, en un encuentro cargado de emociones y oportunidades. Desde el inicio, el equipo millonario quedó con un hombre menos tras la expulsión de Martínez Quarta, lo que pareció favorecer a los celestes. Sin embargo, a los 35 minutos, River logró abrir el marcador tras un centro desde la banda derecha que Sebastián Driussi aprovechó para mandar la pelota al fondo de las redes, y con ese 1-0 se fueron al descanso.

En el segundo tiempo, Blooming salió decidido y, a los 53 minutos, Anthony Vázquez empató el partido tras un centro desde la banda izquierda. La pelota quedó sobrando en el área de River y, pese a la insistencia del equipo argentino en querer salvar la jugada, el esférico se terminó yendo al fondo del arco, estableciendo el 1-1 definitivo.

A lo largo del segundo tiempo, Blooming mantuvo la presión y contó con la ventaja numérica, pero no logró desnivelar el marcador, sellando un empate que deja sensaciones encontradas para ambos equipos.

La siguiente semana Blooming enfrentará a Carabobo de Venezuela por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

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