Exigen auditoría a centros de acogida tras denuncias de abusos a niños

El asambleísta departamental de La Paz, Israel Alanoca, denunció que el caso de maltrato en un centro de acogida no sería aislado, sino que existirían más niños afectados, además de posibles irregularidades en el uso de donaciones.

Más víctimas

Alanoca señaló que, tras verificar la denuncia junto a su equipo, se identificaron al menos tres nuevos casos de menores con lesiones, además del niño inicialmente afectado.

“Hemos podido observar a un niño con una herida profunda en la frente y otros dos con laceraciones en la cabeza”, afirmó.

El asambleísta expresó preocupación, ya que los menores provienen de entornos vulnerables y deberían encontrar protección en estos espacios.

Denuncias de otros hechos

Durante la inspección, también se conocieron testimonios sobre presuntos hechos anteriores de maltrato.

Según Alanoca, se reportó que a un menor “le habrían amarrado los genitales” como castigo, lo que considera un hecho grave que debe investigarse.

Uso irregular de donaciones

Otro de los aspectos denunciados es el uso indebido de donaciones destinadas a los niños.

El asambleísta afirmó que existen fotografías que evidenciarían que materiales escolares y otros insumos habrían sido utilizados en actividades políticas.

“Se habría utilizado material escolar y otros insumos en campaña electoral”, sostuvo.

Falta de transparencia

Alanoca cuestionó la falta de información sobre el manejo de donaciones en el centro de acogida y anunció que solicitó informes a las autoridades correspondientes.

También indicó que se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo para ampliar las investigaciones.

Niños en situación vulnerable

El legislador informó que el centro alberga aproximadamente 24 menores, quienes requieren atención especializada debido a antecedentes de violencia en sus entornos familiares.

Pide intervención

Ante la gravedad del caso, Alanoca pidió la intervención de instituciones especializadas y la realización de auditorías a centros de acogida.

Asimismo, exhortó a las autoridades a garantizar la protección de los menores y sancionar a los responsables.

El caso continúa en investigación y no se descarta que surjan nuevos elementos en los próximos días.

Mira la programación en Red Uno Play