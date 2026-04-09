Asambleístas electos se pronuncian sobre planes y proyectos para encarar la legislación departamental

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz presentó los datos que definen la conformación de la Asamblea Legislativa Departamental para el periodo 2026-2032. Este nuevo escenario destaca por la ausencia de una mayoría simple, obligando a las fuerzas políticas a establecer puentes de diálogo para garantizar la gobernabilidad del departamento.

La bancada de Libre se consolidó como la principal fuerza con 10 asambleístas, seguida por Creemos con 7, los pueblos indígenas con 5, y Santa Cruz Para Todos (SPT) con 3 escaños. A este complejo tablero se suma la presencia de Demócratas, configurando un escenario inédito donde ninguna decisión podrá ser aprobada de forma unilateral.

Víctor Hugo Méndez, asambleísta electo por SPT, enfatizó que su bancada priorizará siempre los proyectos que beneficien a la región por encima de los colores políticos.

"Independientemente del candidato que gane, nosotros ya somos asambleístas electos, tenemos que trabajar por Santa Cruz", afirmó el legislador.

Méndez también reveló un ambicioso plan económico liderado por el candidato Otto Ritter, que incluye actuales gestiones internacionales en Estados Unidos por tres mil millones de dólares para infraestructura y desarrollo energético. El asambleísta destacó que cuentan con una "bancada joven" respaldada por la experiencia, enfocada en temas críticos como la fiscalización y la distribución de recursos 50/50.

Por su parte, la asambleísta electa por Libre, Ma. René Álvarez, subrayó que la pluralidad de la Asamblea es una oportunidad para dejar de lado el cálculo político en favor de las demandas sociales.

La legisladora también hizo hincapié en la urgencia de concretar el pacto fiscal y reforzar la defensa de los recursos naturales mediante una planificación territorial rigurosa. Para Alvarez, el éxito de esta gestión dependerá de un diálogo constante no solo a nivel departamental, sino también con la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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