¡Alerta! Habrá apagón analógico en estos departamentos

Cochabamba, La Paz y Santa Cruz se preparan para vivir un nuevo simulacro de apagón analógico este jueves 30 de abril. Las principales ciudades del eje troncal, junto a El Alto, Laja, Viacha, Vinto, Warnes, y El Torno, experimentarán una desconexión programada de la señal tradicional.

Este despliegue técnico corresponde al tercer simulacro coordinado por las autoridades de telecomunicaciones en todo el territorio nacional. Los habitantes de los municipios mencionados deberán estar atentos a los cambios en la recepción de sus canales habituales.

Un ensayo decisivo para la conectividad

El procedimiento comenzará puntualmente a las 08:00 a.m., marcando el inicio de una jornada de pruebas críticas para el sistema de transmisión. Durante seis horas continuas, hasta las 14:00 p.m., la señal convencional dejará de operar para dar paso a las evaluaciones de la nueva plataforma digital.

Esta transición busca optimizar el espectro electromagnético y ofrecer una calidad de imagen superior para todos los usuarios del servicio gratuito. La interrupción momentánea es una medida preventiva necesaria para asegurar que la migración definitiva ocurra sin contratiempos técnicos de gran escala.

Requisitos para la nueva era televisiva

Es fundamental comprender que la señal de Televisión Digital Abierta (TDA) seguirá siendo un beneficio gratuito para toda la población boliviana. No obstante, el acceso a este contenido de alta definición requiere de una adecuación mínima en los receptores domésticos más antiguos.

Aquellos ciudadanos que posean televisores antiguos podrán seguir utilizando sus equipos mediante la instalación de un decodificador externo compatible. Estos dispositivos funcionan con cualquier modelo de pantalla, garantizando que nadie quede excluido de la modernización tecnológica por razones de hardware.

Plazos y recomendaciones finales

Las autoridades recomiendan no esperar hasta el último momento para realizar la actualización de sus equipos receptores en casa. La fecha límite sugerida para completar este proceso de adaptación técnica es el próximo 30 de mayo del presente año.

Imagen: Facebook ATT Bolivia.

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