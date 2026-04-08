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¡Festejo de "Último Nivel"! Red Uno invita a celebrar el Día del Niño este viernes

El popular programa juvenil abre las puertas de sus estudios en Santa Cruz para una tarde llena de juegos, sorpresas y mucha diversión en honor a los más pequeños de la casa.

Milen Saavedra

08/04/2026 19:23

¡Festejo de "Último Nivel"! Red Uno invita a celebrar el Día del Niño este viernes
Santa Cruz, Bolivia

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En anticipación al 12 de abril, fecha en la que Bolivia rinde homenaje a la niñez, el programa "Último Nivel" de la Red Uno ha preparado una celebración masiva para este viernes 10 de abril. La invitación está abierta a todas las familias que deseen compartir una experiencia inolvidable junto a sus conductores favoritos.

Bajo la temática de "festejo de último nivel", el equipo de producción ha transformado sus instalaciones para recibir a cientos de niños en una jornada que promete adrenalina, concursos y el carisma que caracteriza al show líder de las tardes.

Si quieres ser parte de esta gran fiesta, toma nota de los detalles para no perderte ni un minuto de la acción:

  • Fecha: Este viernes 10 de abril.

  • Hora de inicio: A partir de las 15:00.

  • Lugar: Estudio 5 de la Red Uno.

  • Dirección: Av. Piraí, 6to anillo final (prolongación Piraí frente).

Una tarde de sorpresas

El evento no solo será una transmisión especial, sino una oportunidad para que los niños conozcan el detrás de cámaras y participen en dinámicas en vivo. Se espera la presencia de todo el elenco de "Último Nivel", quienes estarán encargados de animar la tarde con premios y actividades diseñadas exclusivamente para los agasajados.

La entrada es libre para el público, por lo que se recomienda asistir con puntualidad para asegurar un lugar en el estudio y disfrutar de todas las sorpresas preparadas para este agasajo adelantado por el Día del Niño. ¡No faltes!

Mira la programación en Red Uno Play

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