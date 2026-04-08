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La Verde Sub17 sueña con otro Mundial: derrotó 2-0 a Perú con doblete de Nacif

Nabil Nacif se encargó de anotar dos golazos para la Verde juvenil y ponerlo a puertas de otro Mundial de la categoría.

Martin Suarez Vargas

08/04/2026 17:54

Jugadores de la selección boliviana festejando el primer gol de Nabil Nacif ante Perú. Foto: la Verde FBF.
Paraguay.

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La Selección de fútbol de Bolivia derrotó 2-0 a su par de Selección de fútbol de Perú por la tercera jornada del Grupo B del Campeonato Sudamericano Sub-17 que se desarrolla en Paraguay y se ilusiona con clasificar a otro Mundial de la categoría.

A los 26 minutos del primer tiempo, un desborde por la derecha terminó en el área peruana y fue bien aprovechado por el delantero de Oriente Petrolero, Nabil Nacif, quien envió el balón al fondo de las redes para abrir el marcador.

Bolivia continuó buscando ampliar la ventaja, aunque el asedio del conjunto incaico no tardó en llegar. Sin embargo, a los 40 minutos, un balón suelto en el área fue aprovechado nuevamente por Nacif, quien, tras acomodarse, definió con precisión para marcar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, la Verde selló su clasificación a la siguiente instancia del torneo, mostrando solidez y efectividad en ataque.

Ahora, los dirigidos por Bernardo Aguirre se preparan para su último partido ante Argentina, que se disputará el próximo domingo desde las 16:00.

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