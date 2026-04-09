Por salud y motivos personales: Cassandra Tello abandona la competencia.

Un giro inesperado sacudió el escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces. La participante Cassandra Tello anunció su retiro definitivo de la competencia, justo cuando debía presentarse en la más reciente gala.

La cantante, representante del Perú, no logró subir al escenario este martes debido a problemas personales y de salud que la obligaron a tomar la difícil decisión de abandonar el reality.

Su salida deja un vacío en el programa, especialmente porque en sus últimas presentaciones había mostrado una evolución notable. Los jueces destacaron que Cassandra había comenzado a dominar sus nervios y a conectar con el público, evidenciando un crecimiento artístico importante.

Cassandra formaba parte del equipo de David Dionich y Jesús Oliva, quienes acompañaron su proceso dentro del concurso.

Desde la producción del programa, se expresó un mensaje de agradecimiento, resaltando no solo su talento, sino también su trayectoria musical, reconocida tanto a nivel local como en su país de origen.

Mientras tanto, la competencia continúa. El resto de los participantes sigue en carrera, buscando destacarse y alcanzar los mejores puntajes en una semana donde la exigencia es cada vez mayor.

Pero su partida deja una sensación clara: algunas historias no se miden en puntajes… sino en el impacto que dejan sobre el escenario.

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