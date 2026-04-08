Segundo día de bloqueo: Trabajadores de Emaverde exigen pago de sueldos

Trabajadores de Emaverde cumplen su segundo día de movilizaciones en el centro de la ciudad de La Paz, donde instalaron un bloqueo en inmediaciones de la calle Mercado y Socabaya, exigiendo el pago de salarios y beneficios laborales adeudados.

La protesta se desarrolla cerca del edificio de la Alcaldía, generando congestión vehicular en una zona altamente transitada, particularmente en el carril de bajada de la calle Socabaya y sus conexiones con el eje central paceño.

Según los trabajadores, la medida responde a deudas acumuladas por varios años que no han sido atendidas por las autoridades municipales.

“El alcalde nos adeuda cinco años de lactancia, bonos del 16 de julio y 20 de octubre de al menos tres gestiones, además de ropa y herramientas de trabajo”, denunció uno de los movilizados.

Los manifestantes también rechazaron las declaraciones de la autoridad edil, quien habría señalado que se trata de pedidos de adelanto salarial.

“No estamos pidiendo sueldos adelantados, eso es totalmente falso. Nos deben sueldo y medio, además de otros beneficios”, afirmó el trabajador.

Asimismo, denunciaron que no han sido convocados al diálogo por parte de la Alcaldía, pese a la continuidad del conflicto.

Los trabajadores también cuestionaron decisiones municipales que, según indican, reducen sus fuentes laborales.

“Nos han quitado contratos importantes y están priorizando a empresas privadas en lugar de fortalecer a Emaverde”, sostuvieron.

En ese contexto, advirtieron que las medidas de presión continuarán e incluso podrían radicalizarse si no se atienden sus demandas.

Por su parte, desde la Alcaldía se anunció la presentación de una denuncia penal contra los movilizados, argumentando que el bloqueo tendría un trasfondo político y afecta la transitabilidad en el centro de la ciudad.

El conflicto se mantiene sin señales de solución inmediata, mientras el bloqueo continúa generando perjuicios en la circulación vehicular y tensión entre ambas partes.

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