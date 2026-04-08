Vulneración de derechos: ¿Qué pasa si un padre no reconoce a su hijo?

El abogado Arturo Moscoso alertó sobre las consecuencias legales y sociales que genera la falta de reconocimiento paterno, una problemática recurrente que, según explicó, vulnera derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.

El especialista señaló que la responsabilidad de los progenitores inicia desde la gestación, por lo que instó a asumir obligaciones desde las primeras etapas del embarazo.

“Desde la gestación tienes que tener la obligación como progenitor. Si no quieres asumir, desde ahí deberías hacerte responsable”, afirmó.

Moscoso explicó que la normativa vigente permite a la madre iniciar un proceso de filiación por indicación, mediante el cual puede señalar al presunto padre sin necesidad de un proceso judicial inicial.

“La madre puede indicar quién es el padre y registrarlo así. Esto no exime al progenitor de su responsabilidad a futuro”, detalló.

Respecto a los derechos del menor, enfatizó que el principal objetivo de la ley es evitar su vulneración, garantizando identidad, filiación y acceso a asistencia familiar.

“El derecho a tener un apellido y una filiación es fundamental. La ley protege que estos derechos no se vulneren”, sostuvo.

En cuanto a los procesos legales, indicó que una demanda de reconocimiento de paternidad puede demorar entre uno y dos meses, dependiendo de la carga judicial, y tener un costo aproximado desde 2.000 bolivianos en el ámbito privado.

Asimismo, señaló que el monto mínimo de asistencia familiar ronda los Bs 560, aunque puede variar según las necesidades del menor.

“Una gestación implica controles, medicamentos y estudios. No es solo un monto fijo, depende de cada caso”, explicó.

El abogado también abordó situaciones frecuentes como la negativa de uno de los padres a permitir visitas, indicando que esto puede derivar en la reversión de la guarda si se demuestra reiteración.

“Si en tres ocasiones no se permite ver al menor, se puede pedir la reversión de la guarda con pruebas”, indicó.

Sobre el incumplimiento del vínculo paterno, advirtió que la ausencia puede generar daños emocionales en los hijos, lo que incluso puede derivar en procesos para suspender la autoridad paterna.

“El niño no es un juguete. No puedes aparecer y desaparecer, eso genera un daño psicológico irreversible”, manifestó.

Finalmente, recomendó a quienes cumplen con asistencia familiar realizar los pagos mediante entidades financieras o registros formales que permitan demostrar el cumplimiento.

“Hay que evitar el uso de aplicaciones sin respaldo, porque luego no se puede probar el pago ante la justicia”, concluyó.

El especialista instó a la población a informarse y acudir a instancias legales oportunamente para garantizar los derechos de los menores y evitar conflictos a largo plazo.

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