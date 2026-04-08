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Internacional

El papa acoge con esperanza la tregua en Irán y pide priorizar negociaciones

Desde el Vaticano, el pontífice respaldó el cese temporal de hostilidades y pidió acompañar el proceso diplomático con oración en medio de la tensión global.

Silvana Cuéllar

08/04/2026 6:26

El papa acoge con esperanza la tregua en Irán y llama al diálogo.

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El papa expresó este miércoles su apoyo al anuncio de una tregua de dos semanas en el conflicto en Irán, al considerar que abre una oportunidad para avanzar hacia una solución negociada.

Durante la audiencia general en la plaza de San Pedro, el pontífice afirmó que recibe la noticia con “satisfacción” y “esperanza”, en un contexto de alta tensión en Oriente Medio y a nivel global.

“Solo mediante el retorno a la negociación se puede llegar al fin de la guerra”, señaló, al subrayar la importancia del diálogo como vía para resolver conflictos.

Llamado a la oración y al diálogo

El líder de la Iglesia católica exhortó a los fieles a acompañar el proceso diplomático con la oración, en lo que describió como un momento delicado para la comunidad internacional.

Además, reiteró su invitación a participar en una vigilia por la paz convocada para el 11 de abril, en línea con sus llamados recurrentes a frenar la violencia.

Contexto del anuncio de tregua

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto el fuego temporal con Irán, que contempla dos semanas de negociaciones en Pakistán.

El papa ya había advertido el martes sobre la escalada, al calificar de “inaceptable” la amenaza del mandatario estadounidense contra Irán, y señalar que el conflicto plantea no solo cuestiones legales, sino también desafíos morales vinculados al bienestar de la población.

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