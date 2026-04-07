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Zumbido en las alturas: Un avión no pudo despegar porque miles de abejas instalaron su colmena en el motor

El insólito episodio ocurrió en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, donde un enjambre masivo tomó una de las turbinas en cuestión de minutos, obligando a suspender el vuelo.

Milen Saavedra

07/04/2026 17:53

Zumbido en las alturas: Un avión no pudo despegar porque miles de abejas instalaron su colmena en el motor
Carolina del Norte, Estados Unidos

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Lo que parecía ser un despegue rutinario en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas se convirtió en un espectáculo natural digno de un documental. Los pasajeros del vuelo quedaron atónitos al descubrir que el retraso de su viaje no se debía a una falla mecánica común, sino a la invasión de miles de abejas que decidieron colonizar uno de los motores del avión.

Una colmena a chorro

El enjambre, que llegó a la turbina en apenas unos minutos, eligió el interior del motor como el lugar perfecto para instalar su nueva colmena. El fenómeno fue captado en video por los pasajeros, quienes observaron con una mezcla de asombro e hipnotismo cómo el zumbido de los insectos empezaba a envolver la pista de aterrizaje.

En las imágenes, que ya circulan de forma viral, se observa a un trabajador del aeropuerto realizando una tarea casi quirúrgica: con una calma asombrosa, retira racimos de abejas y los deposita cuidadosamente en un panel para reubicarlas lejos del peligro.

Seguridad y medio ambiente

La decisión de retrasar el vuelo fue inmediata. No solo por la seguridad de la aeronave —ya que la succión de los insectos podría haber dañado los componentes internos del motor— sino también por el compromiso de proteger a estos polinizadores esenciales.

El dato: Este tipo de comportamientos ocurre cuando una abeja reina se desplaza y el resto del enjambre la sigue para protegerla, buscando refugios temporales que, en este caso, resultaron ser de alta tecnología aeronáutica.

Finalmente, tras retirar hasta la última abeja y asegurar que la turbina estaba despejada, el avión recibió "luz verde" para despegar, dejando atrás una de las anécdotas más extrañas de la temporada aeroportuaria.

Con datos de ABC, Clarín y RT.

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