Una violenta explosión registrada en la zona de La Boca, en el distrito de Balboa, en la Ciudad de Panamá, dejó al menos una persona fallecida y varios heridos, tras un incendio de gran magnitud que involucró a tres camiones cisterna cargados con combustible.

De acuerdo con reportes preliminares del Cuerpo de Bomberos, el primer estallido se produjo mientras uno de los vehículos era abastecido, lo que generó una reacción en cadena que alcanzó a otras dos cisternas. En cuestión de minutos, se registraron múltiples explosiones consecutivas que intensificaron el fuego y complicaron las labores de control.

El siniestro dejó como saldo la muerte de un trabajador que quedó atrapado entre los vehículos en llamas, mientras que otros operarios sufrieron quemaduras de diversa gravedad. Asimismo, dos bomberos resultaron afectados por inhalación de humo durante las tareas de emergencia.

La magnitud del incendio obligó al despliegue de un amplio operativo, con decenas de unidades de rescate trabajando en medio del riesgo de nuevas explosiones debido a la presencia de combustible en la zona. Tras varias horas de intenso trabajo, las autoridades lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a áreas cercanas.

Como medida preventiva, se ordenó el cierre total del Puente de las Américas, una de las principales vías de conexión entre la capital y el oeste del país. Equipos técnicos iniciaron inspecciones para evaluar posibles daños estructurales antes de autorizar la reapertura del tránsito.

Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar las causas exactas del incidente, mientras se mantiene la alerta en la zona afectada.

A continuación, el video:

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