Paz ofrece infraestructura boliviana como enlace logístico entre Chile y Brasil

Durante su participación en el Foro Económico Internacional organizado por la CAF en Panamá, el presidente Rodrigo Paz lanzó una propuesta de integración regional, ofreciendo la infraestructura fluvial y terrestre boliviana como nexo logístico para conectar a las dos economías más grandes de Sudamérica con los océanos opuestos.

En su discurso, Paz señaló que Bolivia, con cinco fronteras internacionales, puede ofrecer a países vecinos acceso a puertos estratégicos.

“Le ofrezco a Chile nuestros puertos y, a través de la hidrovía, seremos parte de un complemento junto a Uruguay, Paraguay, Argentina y Perú, en una visión pragmática y orientada al beneficio de nuestros pueblos”, afirmó.

El mandatario enfatizó que la región debe superar la desinformación y la demagogia, y apostar por la unificación de culturas, democracias y formatos de migración.

“Latinoamérica tiene la oportunidad de participar activamente en las fuerzas geopolíticas y geoeconómicas que impulsan la transformación mundial”, subrayó.

Paz destacó además que la propuesta boliviana busca generar abundancia y desarrollo inclusivo, enmarcada en el concepto aymara de camirismo, que representa prosperidad y bienestar colectivo.

“Queremos generar abundancia con ustedes, resolver desafíos como el 50-50, construir desde las regiones y luchar contra la corrupción, que se ha convertido en una ideología nociva”, puntualizó.

El anuncio se realiza en el contexto de reuniones bilaterales que sostendrá el presidente boliviano con líderes de la región, incluyendo al presidente electo de Chile, para fortalecer la cooperación económica y logística que permita potenciar la competitividad y la conectividad sudamericana.

