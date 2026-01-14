TEMAS DE HOY:
Deportes

Panamá presenta a sus convocados para enfrentar a Bolivia

El DT español Thomas Christiansen llamó a 24 jugadores, entre ellos 10 legionarios, para los amistosos ante La Verde y México.

Martin Suarez Vargas

14/01/2026 17:14

Foto: Redes sociales.
Panamá.

La selección de Panamá dio a conocer este miércoles la nómina de 24 futbolistas convocados para disputar sus próximos partidos amistosos, primero frente a Bolivia y luego ante México.

Convocados de Panamá. Foto: Redes sociales.

El combinado panameño enfrentará a La Verde este domingo 18 de enero, desde las 17:00, en el estadio IV Centenario de Tarija. Posteriormente, el 22 del mismo mes, jugará ante la selección mexicana.

En la lista presentada por el director técnico español Thomas Christiansen destacan 10 futbolistas legionarios, quienes aportan jerarquía y experiencia al equipo de la Concacaf.

La delegación de Panamá arribará primero a la ciudad de Santa Cruz este jueves y un día antes del encuentro se trasladará a Tarija para afrontar el compromiso ante Bolivia.

En los antecedentes más recientes, Panamá se impuso a Bolivia por 2-1 en Cochabamba en 2023 y volvió a vencerla por 3-1 en la Copa América 2024.

