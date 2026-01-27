Foro Económico 2026: Rodrigo Paz participará junto a líderes de la región en Panamá

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 se desarrollará este 28 y 29 de enero y reunirá en Panamá a más de 2.500 líderes políticos, empresariales y académicos de la región y de otras partes del mundo.

El acto inaugural contará con la bienvenida del presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, junto a los presidentes de Bolivia, Panamá, Brasil, Colombia, Ecuador y Guatemala, además del primer ministro de Jamaica y el presidente electo de Chile.

De acuerdo con información oficial, el presidente Rodrigo Paz abrirá el foro en una sesión de alto nivel, que reunirá al mandatario panameño José Raúl Mulino; al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; al presidente de Colombia, Gustavo Petro; al presidente de Ecuador, Daniel Noboa; al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; al primer ministro de Jamaica, Andrew Holness; al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, además de dos Premios Nobel de Economía.

En el marco del encuentro, está prevista una reunión bilateral con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo de actualizar la agenda entre ambos países.

El encuentro se da en un contexto de reactivación diplomática, tras las gestiones realizadas en La Paz durante la reciente visita del canciller brasileño Mauro Vieira, enfocadas en seguridad, energía e infraestructura.

Otra reunión clave podría concretarse con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el 11 de marzo. Según fuentes diplomáticas, Kast expresó su interés en dialogar con Paz para dar continuidad a los avances recientes en la relación bilateral.

El encuentro podría realizarse este miércoles, jornada en la que el foro dedicará un espacio especial a Bolivia.

Bolivia tendrá “un día especial” en ese encuentro para que pueda exponer todo el proceso de cambio político y económico que está viviendo en democracia y en paz.

La participación en Panamá marca la segunda misión internacional de Rodrigo Paz desde que asumió la Presidencia el 8 de noviembre de 2025. Su primera salida al exterior fue el 17 de enero a Paraguay, donde participó en el impulso del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, considerado por el Gobierno como parte de la estrategia de reinserción internacional del país.

