Fuertes lluvias dejan calles anegadas y afectan viviendas en Cochabamba

Una intensa lluvia registrada la noche de este pasado jueves provocó inundaciones en varias calles y algunas viviendas de la ciudad de Cochabamba. Las precipitaciones afectó algunas vías del centro de la urbe, donde el agua acumulada dificultó el paso de peatones y vehículos.

Uno de los puntos más afectados fue la intersección de las calles Oquendo y Colombia. En el lugar, los transeúntes tuvieron que ingeniárselas para cruzar la vía entre el agua acumulada. Algunas personas incluso se quitaron los zapatos para poder pasar, mientras que otras ingresaron directamente al agua para continuar su camino.

La acumulación de agua también obligó a los conductores a circular con mucha precaución. En la avenida Melchor Pérez, varios vehículos buscaron rutas alternas debido a que el nivel del agua superó la altura de las llantas, lo que generaba riesgo de daños en los motores. Los motociclistas también avanzaron lentamente, mientras el agua llegó a cubrir incluso las aceras.

El punto más crítico fue el kilómetro 6 de la avenida Capitán Ustariz, donde la circulación de motorizados también fue lenta por la presencia de agua en la vía. En esa zona, algunas viviendas resultaron afectada, ya que el agua ingresó a varias habitaciones.

Otro incidente se reportó en la avenida Arquímedes y la calle José Quiroga, donde un vehículo quedó con una llanta atrapada en una alcantarilla tras la intensa lluvia.

Las precipitaciones causaron complicaciones en distintos puntos de la ciudad, por lo que se recomienda a los conductores y peatones circular con precaución mientras el agua acumulada se disipa.

