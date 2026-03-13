Bimodal de Santa Cruz: Suspenden salidas al Chaco y los Valles por derrumbes

Tránsito confirma el cierre de rutas por inclemencias climáticas y mantenimiento.
12/03/2026 20:30
Escuchar esta nota
Las salidas de buses desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz hacia el Chaco y los Valles cruceños han sido suspendidas oficialmente debido a condiciones climáticas adversas. Esta medida afecta directamente los viajes hacia destinos clave como Tarija, Yacuiba y Sucre, dejando a cientos de pasajeros a la espera de una pronta rehabilitación.
El Tcnel. Marco Hurtado, director de Tránsito Bimodal, informó que existen dos puntos críticos totalmente cortados por deslizamientos de rocas y mazamorra. "Tenemos puntos cortados, uno está en la antigua carretera a Cochabamba que se da por el lugar de La Angostura, el otro en Bermejo, el cual se encuentra en mantenimiento por la ABC y también tenemos la carretera a Abapó", detalló la autoridad.
Finalmente, las autoridades instaron a los usuarios a mantenerse informados sobre el estado de los caminos antes de acudir a la terminal. "Recomendamos a los pasajeros y conductores que prevean las inclemencias del tiempo", enfatizó Hurtado como medida preventiva ante la inestabilidad del terreno.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
21:00
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
21:00
22:00
00:00
01:00
03:00