Comunidad

Bimodal de Santa Cruz: Suspenden salidas al Chaco y los Valles por derrumbes

Tránsito confirma el cierre de rutas por inclemencias climáticas y mantenimiento.

Ximena Rodriguez

12/03/2026 20:30

Las salidas de buses desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz hacia el Chaco y los Valles cruceños han sido suspendidas oficialmente debido a condiciones climáticas adversas. Esta medida afecta directamente los viajes hacia destinos clave como Tarija, Yacuiba y Sucre, dejando a cientos de pasajeros a la espera de una pronta rehabilitación.

El Tcnel. Marco Hurtado, director de Tránsito Bimodal, informó que existen dos puntos críticos totalmente cortados por deslizamientos de rocas y mazamorra. "Tenemos puntos cortados, uno está en la antigua carretera a Cochabamba que se da por el lugar de La Angostura, el otro en Bermejo, el cual se encuentra en mantenimiento por la ABC y también tenemos la carretera a Abapó", detalló la autoridad.

Finalmente, las autoridades instaron a los usuarios a mantenerse informados sobre el estado de los caminos antes de acudir a la terminal. "Recomendamos a los pasajeros y conductores que prevean las inclemencias del tiempo", enfatizó Hurtado como medida preventiva ante la inestabilidad del terreno.

