'Jesús', el perro embajador contra el maltrato animal, recibirá un reconocimiento de la Cámara de Diputados

El perro conocido cariñosamente como 'Jesús', quien se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la crueldad hacia los animales en el país, recibirá este viernes 13 de marzo un reconocimiento especial en las instalaciones de la Cámara de Diputados en La Paz. La distinción busca resaltar su rol como "Embajador de la Ley 700", la normativa nacional que sanciona el maltrato y la biocidios, reconociendo su impacto positivo al sensibilizar a la población y a las autoridades sobre el sufrimiento de miles de animales en situación de vulnerabilidad.

La Asociación Huellitas Bolivia, liderada por la activista Silveria Laureano, confirmó que el acto contará con la presencia de legisladores y diversas autoridades nacionales. Según los representantes de la organización, la figura de 'Jesús' ha logrado "abrir puertas y tocar corazones", sirviendo como un nexo vital para poner en la agenda pública la necesidad de proteger a los animales que enfrentan abusos diarios. La activista que acompañará al can destacó que este homenaje es un paso importante para dar voz a quienes no la tienen en los espacios de decisión política.

Para esta ocasión especial, los voluntarios compartieron los preparativos del homenajeado, quien ya se encuentra listo para la ceremonia tras pasar por una peluquería canina y contar con un atuendo diseñado exclusivamente para la gala. 'Jesús' vestirá un traje formal, compuesto por camisa y saco, para presentarse ante los asambleístas en lo que se espera sea una jornada cargada de emotividad y mensajes de apoyo por parte de la comunidad defensora de los animales.

A través de sus redes sociales, Huellitas Bolivia invitó a la ciudadanía a enviar mensajes de respaldo para el can, enfatizando que su presencia en el Legislativo representa la esperanza de mejores días para sus "hermanos" de cuatro patas. Este evento se enmarca en un esfuerzo continuo de las organizaciones civiles por garantizar que la Ley 700 se aplique con rigor y que se fortalezcan las políticas de protección animal en todo el territorio boliviano.

