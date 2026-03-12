Alcaldía de La Paz en alerta por lluvias y represas al 100% de capacidad

La Alcaldía de La Paz informó este jueves que se mantiene vigente la alerta naranja por la crecida de ríos y las persistentes lluvias, mientras se ejecutan trabajos preventivos en diferentes cuencas del municipio para evitar emergencias mayores.

Según el reporte municipal, en los últimos días se registraron menos de 20 incidentes relacionados principalmente con la caída de muros de adobe en viviendas y la saturación de suelos en algunos sectores de la ciudad.

El secretario de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Juan Pablo Palma, señaló que actualmente se realizan trabajos permanentes con maquinaria pesada en varios ríos para reducir riesgos de desbordes.

“Tenemos cerca de 40 unidades de maquinaria trabajando de forma permanente en los lechos de río, principalmente en la cuenca media y cabecera”, explicó.

Los trabajos se concentran especialmente en sectores como Orkojahuira, Irpavi, Achumani y Chillijahuira, donde se realizan labores de limpieza, encauzamiento y prevención ante posibles desbordes.

Palma indicó que semanalmente se realizan evaluaciones técnicas y monitoreos permanentes para determinar el comportamiento de los ríos y mantener activados los protocolos de prevención mientras continúen las lluvias.

Represas

Otro punto de atención se centra en las represas que abastecen de agua a la ciudad, las cuales actualmente alcanzaron su máxima capacidad.

“Principalmente las represas de Chacaltaya y Pampalarama, de la cuenca del Choqueyapu, además del embalse mediano de Hampaturi, ya se encuentran al 100% con rebalse natural”, informó el Secretario de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades.

Agregó que esta situación garantiza el abastecimiento de agua potable para la presente gestión, aunque el rebalse natural obliga a reforzar la vigilancia para evitar posibles afectaciones en zonas cercanas.

En ese contexto, la Alcaldía coordina acciones con la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) para controlar los niveles de las represas y trabajar con comunidades ubicadas aguas abajo.

