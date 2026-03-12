El rey Felipe VI ya está en Bolivia: se reunirá con Rodrigo Paz y empresarios

Tras participar en la investidura presidencial en Chile, Felipe VI llegó a Bolivia para cumplir una agenda con autoridades y empresarios.
El rey Felipe VI llegó este miércoles a Bolivia, donde se reunirá con el presidente del país, Rodrigo Paz, y con empresarios españoles y bolivianos.
La delegación, de la que también forma parte la secretaria de Estado parta Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, fue recibida por el canciller boliviano, Fernando Aramayo, y por el embajador de España en La Paz, Fernando García Casas.
El rey tiene previsto en esta jornada participar en una recepción con residentes españoles en Bolivia.
Este jueves, su agenda iniciará con un encuentro con empresarios españoles y representantes de asociaciones patronales bolivianas.
El monarca y el presidente se trasladarán después al Museo Nacional de Etnografía y Folclore (Musef) para un recorrido por ese repositorio.
Luego retornarán al Palacio Quemado para el almuerzo, tras el cual concluirá la visita del rey.
El presidente boliviano expresó su confianza en que la visita del rey ayude a vincular a Bolivia con inversiones españolas que contribuyan al desarrollo de la economía de su país.
Paz nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en al menos una decena de países debido a que sus padres, la española Carmen Pereira y el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), fueron perseguidos durante los gobiernos militares.
