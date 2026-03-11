Los emboscaron en la puerta del colegio: ataque armado a una familia deja a un menor sin vida

Un hecho criminal se registró en el municipio mexicano de Apodaca tras un ataque armado frente a la escuela primaria ‘Saturnino Herrán’. Una cámara de seguridad registró el momento en que un sujeto disparó contra una camioneta familiar en plena hora de salida de los alumnos.

En el interior del vehículo, un menor de apenas seis años recibió un impacto de bala en la cabeza que le arrebató la vida poco después. A pesar de los esfuerzos médicos en una clínica, el pequeño falleció debido a la gravedad de la herida.

El atentado también dejó heridas a la madre y a la hermana del menor, quienes se encontraban dentro de la unidad al momento de la agresión. Ambas víctimas permanecen bajo observación médica en un hospital local mientras se recuperan de las lesiones.

Según las primeras investigaciones de las autoridades municipales, el ataque no fue fortuito y estaba dirigido específicamente contra el padre de familia. El hombre en cuestión cuenta con un historial delictivo vinculado a delitos de alto impacto en la región.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya se encuentran procesando la escena y las grabaciones obtenidas para identificar al responsable. Las indagatorias continúan abiertas para esclarecer este crimen que ha conmocionado a la comunidad escolar de la calle Tulipán.

